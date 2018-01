Climatizadores foram alugados e instalados no Pró-Cidadão do Centro de Florianópolis

Depois de muita reclamação de cidadãos e funcionários sobre o clima quente e abafado dentro da unidade do Pró-Cidadão no Centro, principalmente na última semana para pagamento do IPTU com desconto de 20%, a prefeitura de Florianópolis decidiu fazer um contrato emergencial para o aluguel de 10 climatizadores durante cinco dias. O que chamou a atenção no "Extrato de Dispensa de Licitação" publicado no Diário oficial de sexta-feira, 5, foi o valor do contrato: R$ 12.500.

Até setembro de 2017, o Pró-Cidadão do Centro funcionava no térreo de um edifício na Rua Tenente Silveira, onde haviam aparelhos ar-condicionado em funcionamento. Naquele mês, a unidade foi transferida para a Avenida Mauro Ramos, mas os aparelhos de ar-condicionado não foram instalados até hoje.

Por meio da assessoria de imprensa, a prefeitura afirma que a rede elétrica do novo edifício não suportava o funcionamento dos aparelhos, por isso eles ainda não foram instalados. Depois de tanta reclamação, a prefeitura agora trabalha no local para conseguir instalar o ar-condicionado até a semana que vem, conforme informou a assessoria.

Um funcionário do Pró-Cidadão que pediu para não ser identificado disse que quando tentaram ligar os aparelhos de ar-condicionado logo após a mudança de local, "desligou a energia do prédio todo".

— É uma tremenda falta de respeito, principalmente em dias quentes, com quem trabalha oito horas neste ambiente e, principalmente, com os contribuintes. A cada ano que passa aumentam os valores dos tributos, mas não oferecem nem ambiente climatizado - reclama o funcionário.

Dinheiro na mão é vendaval

A empresa contratada para alugar os 10 climatizadores tem uma página na internet, onde informa que o aparelho comercializado "refresca e hidrata o ar de ambientes". O "Climatizador New Easy Giratório" possui um reservatório de água com capacidade de 40 litros, responsável por liberar gotículas no ar e, assim, tornar o ambiente menos abafado.

Na loja virtual, o aparelho é vendido por R$ 2.980,00. Em uma conta rápida, se por algum acaso a prefeitura não conseguir terminar a instalação dos aparelhos de ar-condicionado até domingo, 14, e precisar renovar o aluguel dos 10 climatizadores para a semana que vem, o custo total será de R$ 25.000, praticamente o valor suficiente para a compra definitiva dos 10 aparelhos (R$ 29.800).

Por meio da assessoria, a prefeitura disse que não poderia comprar os climatizadores para usá-los apenas cinco dias, sob risco de ser processada, por isso optou pelo aluguel. A municipalidade informou, ainda, que a necessidade de climatizadores "não vai passar de cinco dias".

