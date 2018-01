O prefeito Gean Loureiro decretou situação de emergência em Florianópolis por causa do volume de chuvas que atingiu todas as regões da Ilha. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa às 8h30min desta quinta-feira.

A estrutura administrativa da prefeitura foi colocada à disposição da Defesa Civil para ajudar nos trabalhos do órgão municipal. Caminhões e retroescavadeiras estão atuando nas regiões alagadas para minimizar os problemas. A prioridade tem sido as rodovias que estão parcialmente interditadas.

A cidade já registrou volume de 400 mm de chuva desde a segunda-feira. O acumulado maior se concentrou no Norte da Ilha. Abrigos estão disponíveis na Escola Donícia Maria da Costa, no bairro Saco Grande, e na Passarela Nego Quirido, no Centro.

Houve deslizamentos de terra na Estrada Intendente Antônio Damasco, no bairro Ratones; na SC-401, no Norte da Ilha; e na SC-406, entre a Barra da Lagoa e a Praia Mole.

Além da Capital, a Defesa Civil emitiu alerta para deslizamentos em Governador Celso Ramos, São José, Palhoça, Itapema, Penha, Balneário Camboriú, Antônio Carlos, Navegantes, Biguaçú, Itajaí, Santo Amaro da Imperatriz, Tijucas e Garopaba.

Confira os telefones de emergência:

Defesa Civil = 199

Bombeiros = 193

Polícia Militar = 190

