Técnicos da prefeitura de Florianópolis monitoram a área onde moradores removeram, por iniciativa própria, um banco de areia que impedia a entrada da água do rio do Braz na praia de Canasvieiras, no Norte da Ilha. A ação dos moradores ocorreu na noite de quinta-feira, com o uso de pás, sob a alegação de que a barreira provocava alagamentos na região.

Após a intervenção, a água do rio voltou a vazar em direção ao mar, alterando as condições de balneabilidade naquele ponto da praia. O superintendente de Habitação e Saneamento da prefeitura, Lucas Arruda, diz que a barreira havia se formado naturalmente ao longo dos últimos dois anos e que o município apenas tratou de recompor a faixa de areia nos últimos dias.

O superintendente ainda afirma que o problema dos alagamentos tem como origem a obstrução do canal do Papaquara, outro rio da região, e que há negociações com órgãos ambientais em andamento para viabilizar a limpeza do Papaquara.

—Aquela intervenção no rio do Braz não foi autorizada. Não é com pá que vão resolver os problemas da cidade — critica Arruda.

Agora, a prefeitura monitora o nível do rio do Braz para avaliar se será preciso uma nova recomposição da faixa de areia ou se a barreira será formada de volta naturalmente. A decisão deve ser tomada após novas avaliações neste sábado.