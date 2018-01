O presidente do México, Enrique Peña Nieto, vai realizar uma visita oficial ao Paraguai na segunda semana de janeiro para refirmar a relação política e econômica, informou a presidência em um comunicado nesta quarta-feira (10).

A visita do mandatário mexicano "reafirma o profundo pertencimento latino-americano do México e seu compromisso de manter um diálogo aberto e fluido com todos os países da região", destacou a presidência.

O México atravessa um momento no qual vê com incerteza do futuro de sua relação comercial com os Estados Unidos, destino de 80% de suas exportações e um grande provedor de produtos agrícolas, devido a uma dura renegociação do acordo de livre-comércio entre os dois países e o Canadá. Por isso, busca diversificar suas relações comerciais.

Peña Nieto vai viajar acompanhado do mexicano, Luis Videgaray, e participará com seu equivalente paraguaio, Horacio Cartes, "da assinatura de novos instrumentos que fortalecerão o âmbito jurídico bilateral".

A visita oficial acontecerá em 18 de janeiro. O México espera "aprofundar os vínculos de amizade e colaboração nos âmbitos político, econômico e de cooperação entre os dois países".

* AFP