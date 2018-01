Um preso de 22 anos foi encontrado morto nesta segunda-feira (1º) no Presídio Regional de Blumenau, no Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Civil, dois detentos assumiram a autoria do crime.

Por volta das 8h, após a troca de plantão do presídio, os dois presos avisaram aos agentes prisionais que teriam matado um outro detento. A morte teria ocorrido entre a virada e amadrugada, conforme informações do presídio, que não repasou outros detalhes sobre o caso.

A vítima aguardava julgamento por homicídio. Já os dois suspeitos cumpriam pena, mas a Polícia Civil não detalhou por quais crimes e nem informou a idade deles.

Até as 14h30, os detentos continuavam na Central de Polícia de Blumenau para prestar depoimento.

As informações são do G1 SC.