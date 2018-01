Foi preso na tarde desta terça-feira no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, um homem suspeito de contrabandear cigarros e bebidas. Ele estava com quase R$ 20 mil em dinheiro vivo e transportava dezenas de mercadorias oriundas do Paraguai.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 4º Batalhão faziam rondas pela Rodovia Baldicero Filomeno, no sul da Ilha, quando abordaram uma camionete em atitude suspeita. Ao revistar o homem, os policiais encontraram o R$ 18.991 no bolso da bermuda. Dentro do carro, foram encontrados produtos de contrabando, que segundo a PM, foram adquiridos no país vizinho. Ele foi preso e o boletim de ocorrência encaminhado à polícia federal.

Conforme a polícia, estavam na camionete 85 caixas de cigarro, duas garrafas de uísque, caixas de seda, eletrônicos e um bloqueador de sinal GPS. A camionete também foi apreendida.