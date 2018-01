A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina flagrou uma caminhonete com placas da Argentina carregando três pessoas no compartimento de carga do veículo na BR-101, em Paulo Lopes. Uma criança de 10 anos e duas adolescente de 12 e 14 anos foram encontradas pelos agentes entre a bagagem da família.

Segundo a polícia, o compartimento, apesar de ter cobertura de fibra, não possuía sequer assentos. O condutor foi notificado por transportar passageiros em compartimento de carga. Essa é uma infração gravíssima, no valor de R$ 293,47.

Devido à irregularidade, os ocupantes foram encaminhados a um hotel da região, onde aguardariam a abertura da rodoviária para que os passageiros excedentes pudessem continuar a viagem de ônibus.

Veja vídeo gravado pela PRF:

