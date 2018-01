A produção de petróleo no Brasil em novembro totalizou 2,595 milhões de barris por dia (bbl/d), uma queda de 1,2% na comparação com o mês anterior. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o recuo foi de 0,5%, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Segundo a agência, a produção do pré-sal já corresponde a 49,9% do total produzido no País.

A produção de gás natural totalizou 113 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d), redução de 1% em relação ao mês anterior e aumento de 2,1% em relação a novembro de 2016.

A produção do pré-sal em novembro totalizou aproximadamente 1,652 milhão de barris de óleo equivalente por dia, um aumento de 1,5% em relação ao mês anterior. A produção, oriunda de 83 poços, foi de 1,327 milhão de barris de petróleo por dia e 52 milhões de m3/d de gás natural.

A produção total de petróleo e gás natural no País foi de aproximadamente 3,308 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), informou a ANP.

O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural. Produziu, em média, 840 mil bbl/d de petróleo e 35,5 milhões de m3/d de gás natural.

Os campos marítimos produziram 95,3% do petróleo e 79,4% do gás natural. A produção ocorreu em 8.014 poços, sendo 732 marítimos e 7.282 terrestres. Os campos operados pela Petrobras produziram 93,7% do petróleo e gás natural.