Socorristas continuavam nesta quarta-feira (3) a tarefa de recuperação dos corpos em um ônibus de passageiros que caiu em um precipício de 110 metros de altura em uma rota costeira do Peru, deixando ao menos 50 mortos.

"Acabamos com o penoso reconhecimento dos corpos. São 50 cadáveres que foram resgatados do acidente" ocorrido na terça-feira ao meio-dia, disse à rádio RPP o diretor regional de Saúde de Lima, Félix Palomo.

"Já foram reconhecidos por seus familiares", indicou após assinalar que entre as vítimas há seis crianças.

O balanço anterior do acidente era de 48 mortos, além de seis feridos.

Os trabalhos a cargo de mais de 200 efetivos da Polícia, do Exército e da Marinha continuavam para determinar se restavam corpos presos entre os ferros do veículo, mas a tarefa era dificultada pelas ondas que alcançavam os destroços do ônibus virado.

O veículo partiu para Lima com 55 passageiros e dois tripulantes procedente da cidade de Huacho, 130 quilômetros ao norte da capital.

"Os trabalhos de hoje também contemplam a recuperação do ônibus acidentado, para a qual está prevista a chegada de um guindaste", disse à imprensa o coronel Dino Escudero, chefe de Controle de Estradas da Polícia.

O diretor da Defesa Civil, o general Jorge Chávez, indicou que estavam instalando uma plataforma no local para "levantar o ônibus e retirar os corpos presos".

"Temos que fazer hoje o resgate dos corpos e entregá-los a seus familiares", acrescentou.

"O que estamos buscando agora é mover esse ônibus para ver (...) e, talvez, não haja outro cadáver. Esta é a situação por enquanto", comentou o general da Polícia Víctor Rucoba.

O acidente deixou ao menos 50 passageiros mortos quando o ônibus interprovincial caiu em um precipício após ser batido por um caminhão, cujo motorista está preso e pode ser processado por homicídio culposo.

Apenas seis ocupantes saíram com vida do acidente, que ocorreu na "curva do diabo" da estrada Pasamayo, um desvio da rota Panamericana, a 45 quilômetros ao norte de Lima.

Os seis ficaram feridos e foram levados a hospitais.

Ao anoitecer de terça-feira, os socorristas suspenderam as tarefas de recuperação dos corpos por conta do aumento da maré.

O presidente Pedro Pablo Kuczynski escreveu no Twitter que eliminará o uso desta antiga estrada costeira para reduzir os acidentes.

O Papa Francisco, que visitará o Peru entre 18 e 21 de janeiro, enviou uma mensagem de pêsames aos familiares das vítimas.

"O Santo Padre, muito triste com a dolorosa notícia do acidente em Pasamayo, que provocou numerosas vítimas, faz votos pelo eterno descanso dos falecidos", informou o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

