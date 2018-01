Em carta divulgada nesta sexta-feira, 5, que confirma a filiação do pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro ao PSL, assinada tanto pelo deputado do Rio como pelo presidente nacional do partido, deputado Luciano Bivar (PE), as semelhanças entre os ideais do presidenciável e da legenda são reforçadas.

Mais cedo, o presidente do PSL afirmou que foi "firmado um acordo com o presidenciável Jair Bolsonaro" e que ele será candidato do partido à Presidência da República. O encontro confirmou a disposição de Bivar em "ceder" a legenda para Bolsonaro.

Confira a carta na íntegra:

"O Presidente Nacional do partido Social Liberal/PSL, Luciano Bivar, e o Deputado Federal Jair Bolsonaro, comunicam aos órgãos de imprensa e a toda sociedade que estão juntos em defesa do projeto que irá mudar o Brasil a partir do próximo ano.

É com muito orgulho que o PSL recebe o deputado Jair Bolsonaro e sua pré-candidatura a Presidência da República. Outrossim, é com muita honra que o deputado se sente abrigado pela legenda, e muito à vontade em um partido onde existe total comunhão de pensamentos.

Tanto para o presidente Luciano Bivar, quanto para o Deputado Jair Messias Bolsonaro, são prioridades para o futuro do País, o pensamento econômico liberal, sem qualquer viés ideológico, assim como, o soberano direito a propriedade privada e a valorização das forças armadas e de segurança. Ambos comungam também da necessidade de preservar as instituições, proteger o Estado de Direito em sua plenitude e defender os valores e princípios éticos e morais da família brasileira.

Desta forma, e em consonância com os anseios da maioria dos brasileiros, serão um só, a partir de agora, os objetivos do Partido Social Liberal e os desejos de mudança do Deputado Jair Bolsonaro.

O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!

Recife, 05 de janeiro de 2018"