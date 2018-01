Ao menos 36 pessoas morreram nesta terça-feira (2) na queda de um ônibus de passageiros em um abismo de uns 100 metros após o coletivo ter sido atingido por um caminhão em uma estrada da costa central do Peru, informou a Polícia local.

O acidente ocorreu pela manhã na "curva do diabo" da rodovia Pasamayo, 45 km ao norte de Lima.

O coronel Dino Escudero, chefe da Divisão de Controle de Estradas da Polícia, informou que há "30 corpos retirados e seis nas ferragens do ônibus".

Os socorristas tentam retirar todos os corpos das ferragens antes da subida da maré.

"Esperamos que a maré não nos vença", disse ao canal RPP o coronel Escudero. "O problema é que a maré está subindo e ainda há corpos no ônibus.

As autoridades planejam trazer um guindaste para levantar o ônibus.

Um comunicado precedente revelava 25 mortos no acidente.

O ônibus, que viajava para Lima com 55 passageiros, procedente da cidade de Huacho, 130 km ao norte da capital, ficou virado a metros do mar após cair do alto da rodovia, segundo imagens da TV.

Um helicóptero da Polícia levou socorristas até o local onde o ônibus ficou, enquanto outros desceram caminhando, ajudados por cordas. Uns 30 carros dos bombeiros e da Polícia chegaram ao local do acidente.

A Marinha enviou uma lancha patrulha para colaborar com os socorristas na zona do acidente, que ocorreu às 11h43 locais (14h43 de Brasília).

O presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, escreveu no Twitter: "É muito doloroso para nós como país sofrer um acidente desta magnitude. Minha solidariedade profunda com a dor dos familiares".

María Elena Aguilar, diretora do hospital Alcides Carrión em El Callao, informou que o estabelecimento onde ela trabalha recebeu cinco feridos "politraumatizados". Quatro deles permaneciam em estado grave, enquanto um se mantém estável. Outro ferido foi levado ao hospital de Chancay.

A estrada de Pasamayo tem 20 quilômetros de extensão, margeia a costa e é uma rodovia perigosa porque é frequente a ocorrência de neblina. Às vezes, a visibilidade é mínima e a alta umidade deixa o asfalto escorregadio.

É uma rota muito utilizada, que liga a capital ao chamado Norte Chico e reservada para caminhões e ônibus, pois os carros circulam por outra via.

O coronel Escudero disse que o acidente foi causado por uma colisão traseira, que fez com que o ônibus saísse da pista e caísse no abismo.

Luis Martínez, representante da empresa Transportes San Martín de Porres, proprietária do coletivo, disse à imprensa que o motorista do ônibus tinha muita experiência, mas não pôde confirmar se ele ficou ferido ou se morreu no acidente. Também viajava no ônibus uma assistente.

"A empresa afinal vai ter que cumprir com tudo o que lhe compete. Não está se esquivando de nenhuma responsabilidade. Seria preciso determinar o grau de responsabilidade da empresa", declarou Martínez.

Ele disse que antes de sair, o ônibus passou por uma revisão mecânica em Huacho.

Mais de 2.500 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Peru em 2016, segundo números oficiais. Os dados de 2017 ainda não foram publicados.

* AFP