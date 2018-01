Ao menos dez operários morreram nesta segunda-feira na Colômbia na queda de uma ponte em construção na estrada que liga Bogotá à cidade de Villavicencio, informaram organismos de socorro.

A estrutura desabou quando entre 35 e 40 operários trabalhavam no local, disse o coronel Jorge Díaz, da Defesa Civil.

"Temos um total de 10 pessoas mortas, nove no local do acidente e uma que faleceu no hospital", informou Díaz à imprensa, retificando um boletim inicial de nove óbitos.

Outras três pessoas, com ferimentos leves, foram levadas a hospitais da região.

As vítimas eram soldadores que estavam trabalhando na parte baixa da ponte, em um trecho da estrada a 65 km de Bogotá.

"De um momento para outro a ponte desabou, e caiu sobre algumas pessoas", revelou o coronel à Blu Radio.

Brigadas de socorro estão na região e não se descarta o aumento do número de vítimas.

* AFP