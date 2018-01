A franquia do restaurante Detroit Steakhouse em Manaus está aproveitamento o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (24), para atrair clientes. A promoção criada pelo estabelecimento promete dar descontos de acordo com os anos que o petista for condenado.

Segundo a publicação divulgada na página do restaurante no Facebook, para cada ano de condenação, o cliente tem direito a 1% de desconto. Até as 15h45min desta quarta, a publicação tinha 9.475 compartilhamentos.

"E se for condenado pode pegar até 48 anos, ou seja, amanhã você pode ganhar até 48% de desconto aqui no Detroit Steakhouse", diz o post.

A franqueadora da Detroit Steakhouse divulgou um comunicado, pelo Instagram, esclarecendo que a ação promocional não foi autorizada pela marca, além de pedir desculpas e garantir que não há posicionamento partidário da rede. A franquia de Manaus compartilhou o comunicado da rede, mas indicou que a ação ainda está valendo, com a hashtag "a promoção Manaus continua".

O julgamento do recurso de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre, está sendo realizado desde as 8h30min. Na Corte, três desembargadores analisam o recurso da defesa do ex-presidente contra sentença do juiz federal Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que condenou o petista a nove anos e seis meses de prisão, no âmbito da Operação Lava-Jato.