Quatro vereadores de Capivari de Baixo, denunciados por exigir parte do salário de assessores e afastados desde dezembro de 2016, podem retornar ao Legislativo. A decisão foi da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), que revogou a medida cautelar que suspendia os réus do cargo de vereador. O pedido foi feito pela defesa de Edison Cardoso Duarte (PMDB), e concede efeito extensivo a Jean Corrêa Rodrigues (PSDB), Ismael Martins (PP) e Fernando Oliveira da Silva (PSB).

A decisão unânime foi tomada em sessão extraordinária nesta quinta-feira, e permite que os vereadores possam voltar aos cargos. Os réus e outras dez pessoas continuam sendo investigados após denúncia da Promotoria de Justiça de Capivari de Baixo, que apurou os crimes com auxílio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) no decorrer do segundo semestre de 2016.

O presidente da Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo, Adam Dutra Machado, disse que vai aguardar a notificação da Justiça quanto à decisão. Sendo confirmada, automaticamente os suplentes que estão no cargo serão exonerados e os eleitos retornam ao Legislativo. A primeira sessão do ano está marcada para o dia 29 de janeiro, depois da volta do recesso.

O advogado Acácio Marcel Marçal Sardá, que defende o vereador Edison, alegou junto ao Judiciário que houve constrangimento ilegal no excesso de prazo no afastamento do vereador, o que poderia caracterizar cassação indireta do mandato. Ele reforçou que foram medidas provisórias que determinaram o afastamento do cargo, sem que houvesse uma decisão definitiva ou julgamento de mérito.

Além da ação penal contra os vereadores, eles também são denunciados em uma ação civil pública, pois os atos praticados por eles configuraram improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, entre outros crimes. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) já conseguiu o bloqueio de bens e encaminhou pedido para a devolução de valores aos cofres públicos.

Como funcionava o esquema

Na denúncia, o promotor de Justiça Ernest Kurt Hammerschmidt relata que os vereadores ficavam com parte do salário dos comissionados, que em contrapartida, não precisavam comparecer ao trabalho. De acordo com a denúncia, os vereadores que passaram pela presidência da Casa aproveitaram para conceder gratificações de até 100% do salário dos servidores, com a finalidade de aumentar os próprios ganhos ilícitos.

Segundo o MP, o registro do ponto dos funcionários era inserido no sistema informatizado, mesmo que eles não comparecessem à Câmara. Outra fraude praticada era a retenção do valor de diárias recebidas pelos servidores para participação em cursos e eventos, que ficavam com os vereadores envolvidos no esquema.

