Com a intensidade da chuva ao longo da noite de ontem e madrugada desta quinta-feira, 11 de janeiro, o Rio Itacorubi transbordou e rompeu parte dos muros na região do Conjunto Verde Vale, no bairro Itacorubi, em Florianópolis. A água tomou conta das ruas internas do residencial levando lama, galhos, tijolos e pedaços de concreto. Na Servidão Jorge Alexandre Sodré, que termina junto ao rio, alguns moradores chegaram a deixar suas casas por volta de 4h30min.

Muro junto ao Rio Itacorubi rompeu na área do Conjunto Verde Vale Foto: Dina Freitas / Hora de Santa Catarina

Pela manhã, por volta de 7h, as ruas já estavam sem água, mas muito sujas e com pedras, exigindo atenção de pedestres e motoristas. Mas a situação nos prédios das margens da Admar Gonzaga é desolador. Dezenas de carros enlameados e, ainda pela manhã, com água no meio da porta. Era a situação do Residencial Ilha do Arvoredo, que fica bem próximo ao Mercado Rosa e em frente à sinaleira de pedestres. Logo adiante, o condomínio Saint Etienne estava com o estacionamento no subsolo completamente submerso.

Residencial Ilha do Arvoredo teve o estacionamento alagado e danos em carros Foto: Marina Scarabelot Cidade / Arquivo pessoal

A administradora Marina Scarabelot Cidade, de 25 anos, mora no Ilha do Arvoredo e foi acordada por uma vizinha às 2h30min. Ela conta que um dos moradores conseguiu retirar o carro, mas daí o muro rompeu e veio água com muita força.

— Foi muito rápido, em questão de 10 minutos meu carro ficou todo encoberto pela água — conta Marina, que teve perda total do seu Onix branco.

Marina relata que cerca de 20 veículos foram encobertos no prédio dela, além do salão de festas, que ficou inundado e teve seus equipamentos danificados, e a área da piscina, que ficou também encoberta.

— Eu moro há seis anos em Florianópolis e nunca vi algo assim. Aqui no Ilha do Arvoredo moro há dois anos e meio. Me senti impotente, é uma tristeza muito grande, mas graças a Deus foi só perda material — lamenta.

Carro de Marina Cidade foi totalmente coberto pela enxurrada Foto: Marina Scarabelot Cidade / Arquivo pessoal

Recomendações da Defesa Civil em casos de enxurradas

Alagamentos/inundações:

- Evitar o contato com as águas;

- Não dirigir em lugares alagados;

- Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas;

- Cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.

Deslizamentos de terra:

- Deve ser observada qualquer movimento de terra ou rochas próximas a suas residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes. Neste caso, é recomendável que a família saia de casa e acione a Defesa Civil Municipal 199 ou Corpo de Bombeiros 193.

Leia também:

Prefeitura de Florianópolis decreta situação de emergência

Transporte público funciona com apenas 40% da capacidade em Florianópolis

Florianópolis registra o maior volume de chuvas do Estado

Principais acessos da Ilha estão parcialmente interditados por causa da chuva