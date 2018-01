O rompimento de uma tubulação comprometeu o abastecimento de água no bairro Saco Grande, no Norte da Ilha, na manhã desta terça-feira (02). O vazamento ocorreu na ponte do Pau do Barco — ao lado da Associação Catarinense para Integração do Cego (ACIC) .

A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido a partir das 15h.

Segundo a Casan, o conserto foi providenciado, só que o retorno da água para as torneiras é gradativo e pode demorar um pouco mais nas casas localizadas em morros.

O abastecimento foi desligado para que a equipe técnica pudesse trabalhar com a tubulação danificada.

