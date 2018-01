A Rússia acusou nesta quinta-feira as autoridades ucranianas de se prepararem para "uma nova guerra", após a provação na Ucrânia de uma lei que qualifica o conflito armado com os separatistas pró-russos no leste do país de "ocupação temporária russa".

"Não se pode denominar isso de outra maneira se não de preparativos para uma nova guerra", declarou o ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado, advertindo para o risco de uma "escalada (da violência) perigosa" no conflito iniciado há quatro anos.

* AFP