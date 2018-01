A Save the Children suspendeu suas operações no Afeganistão nesta quarta-feira depois que combatentes do Estado Islâmico aterrorizaram seus funcionários em um ataque que durou várias horas e deixou três mortos, na mais recente investida contra uma ONG estrangeira.

Homens armados atiraram na direção das instalações da organização britânica na cidade oriental de Jalalabad, matando três funcionários e ferindo outros quatro, informou a Save the Children em comunicado.

"Podemos confirmar com profunda tristeza que três membros da equipe do Save the Children morreram [...] o resto da equipe foi resgatada são e salvo da oficina", declarou a diretora-executiva da ONG, Helle Thorning-Schmidt, condenando o ataque "nos termos mais duros possíveis".

"Suspendemos temporariamente nossas operações em todo o país depois dos acontecimentos de hoje. No entanto, continuamos totalmente comprometidos em ajudar as crianças mais desfavorecidas do Afeganistão", acrescentou.

O ataque foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI) através de seu órgão de propaganda, Amaq.

Depois de detonarem um carro-bomba na sede da ONG, os agressores lançaram uma granada contra o complexo.

Durante a incursão, um dos funcionários escondidos no interior enviou uma mensagem de WhatsApp a um amigo dizendo "reze por nós".

"Posso ouvir dois agressores no segundo andar. Eles estão nos procurando. Informe às forças de segurança", escreveu na mensagem, vista pela AFP.

"Ouvi uma enorme explosão. Parecia um carro-bomba. Procuramos abrigo, e vi um homem armado, atirando contra a porta principal para entrar no recinto", contou mais cedo Mohamad Amin, que conseguiu escapar saltando pela janela e foi hospitalizado com ferimentos na perna.

Imagens da emissora afegã mostravam uma densa coluna de fumaça preta subindo e o que parecia ser um veículo em chamas às portas da sede.

Cerca de 50 pessoas, entre elas várias mulheres, foram resgatadas de um sótão onde se esconderam dos agressores.

O embaixador do Reino Unido no Afeganistão, Nicholas Kay, condenou o ataque em um tuíte.

"Isso é uma atrocidade. Qualquer ataque contra crianças e cooperantes é um crime contra a humanidade", escreveu na rede social.

O grupo EI tem aumentado o número de ataques em áreas urbanas nos últimos meses, com as mesquitas e as forças de segurança afegãs como alvo, em um momento em que sua facção afegã se expande além de seu reduto no leste do país.

- Organizações na mira -

Esse ataque acontece quatro dias depois de uma ofensiva talibã ao Hotel Intercontinental, um hotel de luxo muito procurado por estrangeiros e situado em Cabul. Nesse episódio, mais de 20 pessoas foram mortas, entre elas 14 estrangeiros.

Nos últimos meses, houve "várias ameaças" em Jalalabad, mas não especificamente contra estrangeiros, comentaram fontes ocidentais na cidade.

Capital de Nangarhar, na fronteira com o Paquistão, Jalalabad abriga uma grande quantidade de talibãs e de membros do grupo extremista Estado Islâmico (EI), que converteram vários distritos dessa província em suas bases no Afeganistão.

A ONG Save the Children, que ajuda menores que trabalham nas ruas, está presente no Afeganistão desde 1976. Esse ataque é o último de uma série contra organizações humanitárias no território.

A decisão da ONG de suspender suas operações ressalta os crescentes perigos para os trabalhadores humanitários, cada vez mais vítimas da violência insurgente dos últimos anos.

Em outubro, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha já havia anunciado a redução "drástica" de sua presença no país, depois que sete de seus funcionários foram mortos em ataques no ano que passou.

As forças afegãs e americanas realizam operações aéreas e no terreno contra combatentes do EI em Nangarhar.

* AFP