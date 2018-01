O secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, César Schirmer, celebrou na tarde desta quarta-feira, 24, a operação dos últimos dias em Porto Alegre para o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional da 4 Região (TRF-4).

"Estamos todos gratificados. O que aconteceu hoje e ontem em Porto Alegre foi uma afirmação da democracia", afirmou o secretário. "E democracia significa o respeito às manifestações de qualquer natureza, obviamente no limite da lei, no limite do respeito da divergência. No limite dos ditames constitucionais e da ordem pública. Porto Alegre está dando um exemplo notável de afirmação democrática e é isso que precisamos", concluiu.