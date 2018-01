Um segurança e um cliente de uma casa noturna na Rua Professor Milton Leite da Costa, em Canasvieiras, no Norte da Ilha, ficaram feridos após disparos de arma de fogo durante a festa de Réveillon. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 5h18min desta segunda-feira (1).

Quando a polícia foi informada do caso, as vítimas já tinham sido levadas para a Unidade de Pronto Atendimento Norte. O segurança foi baleado na perna e o cliente foi ferido de raspão nas costas. As vítimas não souberam informar de onde vieram os tiros, apenas que ouviram cerca de 10 disparos. Os dois passam bem.

Frequentadores da festa relataram à polícia que outro cliente da casa, que seria argentino, também teria sido atingido em um dos pés. Porém, a suposta vítima não procurou atendimento no PA.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

