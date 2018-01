Foi enterrado na tarde desta segunda-feira (08) o corpo do menino de 7 anos que morreu após a explosão de um foguete na Praia das Cordas, em Governador Celso Ramos, no domingo. Murilo Theisen dos Santos foi sepultado por volta das 15h no Cemitério Júlio Rosa, em Charqueadas (RS), cidade natal da família da criança, a 50 km de Porto Alegre.

"Hoje nos despediremos do nosso anjo aqui na terra, acreditando que ele já está num lugar melhor, pois só assim nos mantemos em pé" escreveu nas redes sociais Janine Theisen, uma tia do garoto.

Também nesta segunda-feira, foram divulgados pelo Instituto Geral de Perícias o resultado dos exames periciais realizados pelos profissionais do IML. Conforme o órgão, não foi identificado qualquer tipo de ferimento provocado por artefato explosivo no corpo de Murilo. Já o laudo cadavérico está em fase de conclusão e será encaminhado posteriormente ao delegado responsável pelas investigações do caso.

Em entrevista ao Jornal do Almoço, o homem que estava jogando os foguetes, Gean Fabrício Hang, de 39 anos, lamentou o episódio e prometeu nunca mais soltar foguetes. Natural de São José, ele foi preso em flagrante mas solto no final da tarde, já que a criança não apresentava lesões provocadas por fogo, e a causa da morte apontada pelo médico legal foi afogamento. Confira trechos da entrevista.

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Praia das Cordas na tarde do domingo em que aconteceu o acidente Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense