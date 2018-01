Wilson Cristiano Vieira teve uma surpresa ruim quando foi ao Sine do bairro Campinas, em São José, na manhã de segunda-feira (8). O Sistema Nacional de Empregos da cidade está fechado. O motivo: o quarto roubo à unidade no período de um ano. Foi levado o relógio de luz e a fiação de cobre do prédio. Por isso, a unidade está sem energia elétrica.

— A população acorda cedo para ir à fila dar entrada em seu seguro desemprego ou vai em busca de um emprego e é mandada embora, pois o Sine está sem luz. Mais uma vez a população da região está sendo prejudicada. Esperamos uma resposta das autoridades — cobra o morador.

Conforme o diretor de Trabalho e Emprego da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Santa Catarina, Thiago Chaves, cidadãos de São José que precisam do serviço devem procurar as unidades de Florianópolis, Palhoça ou Biguaçu para dar entrada no seguro ou irem atrás de emprego. Ele informa inclusive que a intenção é retirar a unidade de Campinas.

— Já estamos em conversa com a prefeitura de São José para irmos para outro local.

Isso deve acontecer em até três meses, acredita o diretor. Já o prédio de Campinas será reaberto dentro de duas semanas. No momento, não há caixa no Estado para resolver a situação.

Segundo Thiago, todos os furtos aconteceram no período da madrugada. Em nenhum dos casos os funcionários ou quem precisa do serviço estavam presentes. Ele acredita que a fiação tenha sido levada por usuários de drogas, outro problema social que é tratado pela mesma secretaria.

PM pretende criar outra guarnição para o bairro

A 2ª Companhia do 7° BPM é a responsável pelo policiamento no bairro. Segundo o comandante da área, o capitão Fabiano Rene Farias, a maior dificuldade da Polícia Militar ali é a proximidade com a comunidade Chico Mendes.

— A gente tem bastante quantidade de furtos e roubos naquela região que são praticados por usuários de entorpecentes que ficam no entorno dessa comunidade.

O oficial destaca que chegaram no final do ano 29 agentes para o 7º Batalhão. Quando terminar a operação veraneio, ele pretende criar outra guarnição para o turno da noite.

O capitão Rene explica que aquela região é chamada de "setor bravo", que engloba Kobrasol e Campinas e possui uma viatura, uma guarnição preventiva das 7h até 19h, uma bike patrulha e eventualmente outras guarnições, como patrulhamento tático e ronda com motocicletas.

Além disso, o comandante cita o programa chamado "Rede de Vizinhos". Segundo o capitão, Kobrasol já formou sua rede, mas Campinas ainda não.

—Em dezembro do ano passado tive uma reunião para tratar dessa rede e teve pouca participação. Em fevereiro teremos outra reunião.

Confira os telefones e endereços dos demais Sines da Grande Florianópolis

BIGUAÇU

Rua 7 de setembro, 572 – Centro

(48) 3243-4266

FLORIANÓPOLIS

Avenida Mauro Ramos, 722 - Centro

(48) 3664-0700 / 0639

operacional@sine.sc.gov.br

PALHOÇA

Avenida Barão do Rio Branco, 235 - Centro

(48) 3242 1537

palhoca@sine.sc.gov.br