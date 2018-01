Um sismo moderado, de magnitude 4,4, foi sentido na capital grega na noite desta segunda-feira (15), anunciaram especialistas e o Observatório Nacional de Atenas, que a princípio havia estimado a intensidade do tremor em magnitude em 4,2.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de apenas 5 km e seu epicentro foi localizado 24 km a nordeste da capital, informou o Observatório.

O sismo foi seguido de réplicas de baixa intensidade.

"O sismo de magnitude 4,4 foi sentido na capital e até nas cidades de Lamia e Corinto", declarou Efthymios Lekkas, chefe da organização nacional grega de prevenção de tremores, na rede de TV pública ERT.

"Os moradores não devem se preocupar, não esperamos nada de maior gravidade", acrescentou Lekkas.

O especialista informou que a zona do epicentro do tremor se caracterizava por "pequenas falhas que não têm capacidade de provocar algo mais grave".

Por enquanto não foi reportado nenhum ferido ou danos.

Em julho, um terremoto de magnitude 6,7 deixou dois mortos e centenas de feridos na turística ilha de Kos e do outro lado do mar Egeu, no balneário de Bodrum, na Turquia.

Grécia e Turquia se situam sobre grandes falhas sísmicas e já foram atingidas em várias ocasiões por terremotos nos últimos anos.

