Pelo menos 18 pessoas morreram, incluindo 14 estrangeiros, no violento ataque reivindicado pelos talibãs a um luxuoso hotel localizado em Cabul - informou porta-voz do Ministério do Interior, horas após a ação terminar.

"Catorze estrangeiros e quatro afegãos morreram", declarou o porta-voz do ministro do Interior, Najib Danish, ao veículo afegão Tolo News, sem especificar as nacionalidades envolvidas.

Oficiais ucranianos já disseram que pelo menos um cidadão de seu país está entre os mortos.

* AFP