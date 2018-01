A Defesa Civil Estadual atualizou na tarde desta sexta-feira, por volta das 17, o número de cidades atingidas pelas chuvas em Santa Catarina. Até o momento, subiu de 20 para 23 o total de municípios que registraram alguma ocorrência desde o começo da semana. Ao todo, são contabilizadas três mortes - em São João Batista e em Florianópolis -, um ferido e um desaparecido, em Balneário Camboriú. Os principais registros seguem sendo os de alagamento, chuvas intensas, enxurradas e deslizamentos. Em todo Estado ao menos 1,3 mil casas fora danificadas, 1,7 mil pessoas estão desalojadas e outras 158 desabrigadas.

Em Florianópolis, uma das cidades mais atingidas pelo temporal, principalmente na madrugada de quinta-feira, o número de pessoas desalojadas caiu de 1.230 para 38. Já o número de desabrigadas segue em 150. Nesta quinta-feira a prefeitura precisou ativar três abrigos nos bairros Centro, Saco Grande e Rio Tavares para acomodar as famílias atingidas, no entanto, os abrigos estão vazios nesta sexta-feira. Todos devem permanecer abertos até o fim de semana. No Rio Tavares, a comunidade deve preparar um jantar e, na sequência, quem precisar pode pernoitar no local.

Conforme a Defesa Civil estadual, já foram destinados para a população de Florianópolis ao menos 4 mil litros de água, 140 kits de limpeza e 170 e higiene pessoal, 100 cestas básicas, 300 colchões e 300 kits de acomodação.

Ao longo desta sexta-feira a prefeitura de Florianópolis também mobilizou equipes e limpeza para remover resíduos que estavam sobre pistas e calçadas, como restos de vegetação, entulhos e móveis que se acumularam após a enxurrada. Até o momento já foram recolhidas 100 toneladas de material. A limpeza de algumas praias atingidas também está sendo feita.

A prefeitura ainda informou que a coleta de lixo segue normalmente em grande parte da cidade, exceto em alguns pontos no bairro Ratones, no Canto da Lagoa e em ruas isoladas no Campeche, onde ainda há áreas alagadas. A expectativa é de que o serviço deve ser completamente normalizado até o sábado de manhã.

Confira a lista das cidades atingidas até o momento são:

Lauro Muller

Imbituba

Florianópolis

Braço do Norte

São José

São João Batista

Biguaçu

São Francisco do Sul

Penha

Itapema

Balneário Camboriú

Itajaí

Bombinhas

Navegantes

Taió

Camboriú

Porto Belo

Governador Celso Ramos

Tijucas

Palhoça

Canoinhas

Joinville

Brusque

