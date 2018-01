O canal da televisão pública japonesa NHK publicou por engano em seu site um alerta anunciando que a Coreia do Norte havia disparado um míssil e recomendando que a população se refugiasse. Minutos depois, reconheceu seu erro.

Um alerta foi postado no site da NHK às 18h55 (07h55 de Brasília), indicando: "A Coreia do Norte aparentemente disparou um míssil. Busquem refúgio no interior de prédios ou no metrô".

Cinco minutos depois, o canal anunciou que a notícia era falsa e pediu desculpas sem dar mais explicações.

O incidente ocorre alguns dias após um alerta similar no Havaí, mas neste caso foi oficialmente enviado para os telefones celulares dos habitantes da ilha.

O anúncio foi atribuído a um erro humano, mas demorou cerca de 40 minutos para que se corrigisse o alerta.

No início de janeiro, no Japão, milhões de pessoas em Tóquio receberam um alerta angustiante em seus telefones, alertando-os de um poderoso tremor, uma informação falsa aparentemente causada por dois pequenos terremotos quase simultâneos.

* AFP