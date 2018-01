O presidente Michel Temer retornou ao Palácio do Planalto por volta das 16h30, e recebeu o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. Temer despachou na manhã desta segunda-feira, 8, no Planalto e havia ido para o Palácio do Jaburu, residência oficial, para almoçar e fazer outros despachos. Havia a expectativa que o presidente permanecesse por lá hoje à tarde, mas ele decidiu voltar para a reuniões no Planalto. Ainda não há novos compromissos na agenda, até o momento, e Temer estava com auxiliares.

Segundo auxiliares de Temer, pelo menos até o fim do mês, o presidente deve acatar as recomendações médicas de diminuir o ritmo de trabalho e alternar os despachos entre Planalto e Jaburu.