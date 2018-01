O caos provocado pelas fortes chuvas em Florianópolis atingiu em cheio quase todos os bairros do sul e do Leste da Ilha. Comunidades ficaram isoladas pelo desmoronamento de morros ou por estradas alagadas. Muitas famílias também precisaram sair de casa e perderam todos os seus bens.

Na manhã desta quinta-feira (11), moradores da Barra da Lagoa foram surpreendidos com o deslizamento de terra no Morro da Praia Mole, único acesso para o centro da cidade sem precisar ir pelo norte da Ilha. A lama junto com árvores e pedras tomou conta da SC-406. O comerciante José Pereira disse que o problema já era previsto.

— Nós passamos de moto ontem (10) e as pedras já estavam soltas. E tem mais para descer — prevê o morador.

Confira o vídeo

Morro da Praia da Mole, acesso entre a Barra da Lagoa e a Lagoa da Conceição, ficou bloqueado por um deslizamento de terra. "Já era previsto", disse o morador José Pereira, autor do vídeo pic.twitter.com/8WMyVqmFHl — Marcus Bruno (@OMarcusBruno) 11 de janeiro de 2018

Na Lagoa da Conceição, que extravasou e ficou completamente da cor marrom em vários pontos, a Avenida das Rendeiras ficou alagada, e os motoristas precisavam cruzar pela calçada. O Morro da Lagoa teve quatro árvores caídas. Um riacho que passa no alto do morro virou uma cachoeira de água barrenta.

Esse riacho segue seu curso e passa por baixo de um sacolão no Canto da Lagoa. Só que a vazão tão forte destruiu um muro do prédio, o chão da peça onde ficam as mercadorias e quebrou completamente a calçada. O dono do local, Fábio Marcelo dos Santos, teve de montar uma barraca na frente do sacolão para vender as frutas e verduras.

— Tivemos que tirar tudo aqui de dentro às 2h. Eu não consegui parar até agora — disse o comerciante no meio da tarde.

Noutro riacho a poucos metros dali, um turista de São Paulo que deixou o carro estacionado em uma casa de aluguel teve o veículo arrastado por cerca de 20 metros pela força da correnteza. Ele ficou deitado por um triz de cair na ribanceira.

— No meu última dia em Florianópolis, acontece isso. Tomara que o guincho consiga tirar ele daí — desejou Geraldo Luís Felipe.

A estrada geral do Canto da Lagoa, a Laurindo Januário da Silveira, teve muitas árvores caídas e rachaduras no asfalto. Próximo ao morro do Badejo, o barro de uma obra na encosta deslizou e fez a avenida parecer ter voltado aos tempos de chão batido.

Motoristas passam pela calçada da Avenida das Rendeiras, que ficou completamente alagada Foto: Marco Favero / Diário Catarinense

Correnteza da água de riacho destruiu o chão e a calçada deste sacolão no Canto da Lagoa Foto: Marcus Bruno / Hora de SC

Turista de São Paulo teve o carro arrastado por cerca de 20 metros e o veículo ficou por um triz de cair na ribanceira Foto: Marcus Bruno / Hora de Santa Catarina

Rua Laurindo Januário da Silveira parece que voltou aos tempos de chão batido Foto: Marcus Bruno / Hora de SC

Campeche e Rio Tavares alagados

Se no leste os problemas foram causados por deslizamentos e queda de árvores, no sul os alagamentos deixaram prejuízos. O trevo do Rio Tavares ficou completamente alagado, situação que obrigou a Base Aérea a liberar a passagem de carros nos dois sentidos. Só que os acesso lá no trevo da Seta ficou completamente congestionado, tanto na Via Expressa Sul como na Jorge Lacerda, a geral da Costeira. Servidões próximo ao futuro elevado do Rio Tavares ficaram embaixo d'água. Numa delas, a Pinho Cuiabano, duas famílias perderam tudo e precisaram sair de casa.

Hostel virou abrigo para moradores

Na rua Jardim dos Eucaliptos, paralela à praia do Campeche, a água chegou a bater na cintura. Moradores foram resgatados de casa com a ajuda de caiaques. Caso do Alex Roberto da Cruz, que mesmo assim precisou voltar na enchente para resgatar os dois cachorros da família que ficaram ilhados.

— Em casa eu só consegui sair com as roupas do corpo. Até os chinelos saíram boiando na água — lamenta.

Ele e mais seis vizinhos estão abrigados em um hostel na Rua Pinguim, uma transversal a Jardim dos Eucaliptos e que por ser em ladeira teve casas que não ficaram alagadas. Lá também está o Isaías Antunes, de 49 anos, que não teve tempo de salvar móveis nem eletrodomésticos.

— Sem casa, sem quarto, sem cama. É horrível perder tudo!

A turista argentina Eugenia Brandan, de Tucuman, veio com 9 pessoas da família e seu filho de 2 anos pelo terceiro ano consecutivo para Florianópolis. Ela está hospedada em uma casa alugada no Campeche.

— Já estivemos aqui nos outros anos e nunca vimos nada parecido. Nossos carros ficaram totalmente cheios de água. Mas vou aproveitar agora e dar um pulo na praia porque não há o que fazer — disse enquanto levava uma cadeira de praia pela enchente.

Enquanto os moradores atravessavam, no final da tarde, as ruas alagadas e cheias de armadilhas levando o que conseguiam em cima de tábuas de madeira ou caixas de isopor, a chuva voltava a cair no sul da Ilha. Sinal que o tempo ainda pode piorar a situação dessas famílias.

Turista argentina estava indo pra praia, mesmo com todo os transtornos da enchente no Campeche Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

Seu Isaías, junto com o cachorro Zé, olha para sua casa, tomada pela enchente Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

Saiba mais

Morador do Campeche Alex Roberto da Cruz resgata os seus cachorros que ficaram ilhados na rua Jardim dos Eucaliptos. Ele perdeu todos os bens materiais de casa #Florianopolis pic.twitter.com/ETaf9zKgzc — Hora de SC (@horasc) 11 de janeiro de 2018

Morador da rua Jardim dos Eucaliptos, Isaías Antunes está sendo abrigado junto com mais sete vizinhos em um hostel na rua Pinguim, no Campeche #Florianopolis pic.twitter.com/w0locDRZxg — Hora de SC (@horasc) 11 de janeiro de 2018

Os cachorros do Alex da Cruz estavam com muito medo da água, mas agora estão bem #Florianopolis pic.twitter.com/2KuNqI69hY — Hora de SC (@horasc) 11 de janeiro de 2018

Mas agora olha a cor marrom que está a Lagoa da Conceição, em Florianópolis pic.twitter.com/jT1PWotWvJ — Hora de SC (@horasc) 11 de janeiro de 2018

Moradores da Costa da Lagoa reclamam que, se o Canal da Barra já estivesse desassoreado, a Lagoa da Conceição não teria transbordado. Fotos do bairro de Florianópolis nesse momento pic.twitter.com/B4gEzmoDYB — Hora de SC (@horasc) 11 de janeiro de 2018