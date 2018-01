Os servidores do Hospital Florianópolis decidiram, nesta terça-feira, encerrar a greve que foi deflagrada na segunda-feira. De acordo com o sindicato que representa a categoria, o SindSaúde/SC, o movimento foi encerrado depois que a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) regularizou o pagamento dos salários atrasados referente ao mês de dezembro e também da multa pelo atraso.

Apesar da greve, os atendimentos de urgência haviam sido mantidos, no entanto, o cronograma de cirurgias eletivas foi suspenso. Segundo o sindicato, como acordo para a volta dos serviços, os trabalhadores não serão punidos pela greve.

Ainda conforme informações do sindicato, janeiro foi o segundo mês consecutivo em que os profissionais suspenderam os atendimentos por conta do atraso no pagamento dos salários. Esta seria a sexta vez dentro de um período de 12 meses que os salários atrasaram.