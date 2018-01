Trecho da Serra do Rio do Rastro foi liberado para o trânsito na tarde desta terça-feira

O trânsito na Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller, já está liberado. Na manhã desta terça-feira, um deslizamento de pedras no km 407 bloqueou as duas pistas da SC-390. O trabalho de retirada das pedras e de terra foi feito pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra), com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), e concluído por volta das 16 horas da tarde.

A PMRv de Guatá, no pé da Serra, informou que o deslizamento aconteceu por volta das 10h20min desta terça. Nenhum veículo foi atingido. Em outubro e em novembro de 2017, outros deslizamentos foram registrados no mesmo ponto. Segundo informações do site G1 , a polícia pede que os motoristas mantenham a atenção ao cruzar pela região por causa da neblina e da chuva.

Rodovia em Lauro Müller ficou bloqueada desde a manhã desta terça Foto: PMRv Guatá / Divulgação

