A chuva acumulada prejudicou o transporte público de Florianópolis que está funcionando com apenas 40% da capacidade. A orientação do secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Marcelo Roberto da Silva, é evitar sair de casa.

No entanto, quem precisa se deslocar vai enfrentar dificuldades. A região do Sul da Ilha é a mais crítica até o momento.

O transporte marítimo na Costa da Lagoa foi suspenso porque os trapiches estão submersos. Os moradores locais estão ilhados.

Confira como estão funcionando as linhas da Capital:

Região continental

- Linhas de Coqueiros, Abraão, Estreito, Jardim Atlântico e Fátima estão funcionando normalmente. Porém, a ponte que dá acesso à Ilha está com trânsito bem lento.

Sul da Ilha (Tirio)

Às 7h começaram a sair os primeiros onibus da garagem da empresa Insular em direção ao Terminal de Integração do Rio Tavares (Tirio). As linhas do Campeche, Armação, Pantano do Sul, Costa de Dentro, Costa de Cima e Ribeirão da Ilha estão operando pelo acesso da Base Aérea, uma vez que a SC-405 está parcialmente interditada.

Região Leste (Tilag)

As linhas da Barra da Lagoa estão precisando fazer um sistema de baldeação para passar por um deslizamento entre a Barra e a Praia Mole. Quando chega ao ponto de deslizamento, os passageiros precisam descer e passar pelo bloqueio a pé até alcançar outro ônibus que os aguarda após a barreira.

Houve bastante dificuldade para retirar os ônibus da garagem da Transol na SC-401 e começar as operações nos terminais da Lagoa e da Trindade. Ainda há poucos veículos disponíveis.

Costa da Lagoa (transporte marítimo)

As operações dos barcos da Cooperbarco foram suspensas, pois os trapiches e o atracadouro da Ponte da Lagoa estão submersos. A medida foi tomada para evitar acidentes com as embarcações.

Santo Ântonio de Lisboa (Tisan)

As primeiras saíram do terminal no Norte da Ilha às 7h45min. As linhas da Daniela, Jurerê e Sambaqui estão atuando de forma precária.

Canasvierais (Tican)

Os primeiros ônibus saíram às 8h em direção ao Centro com restrições. Os alagamentos nos bairros Rio Vermelho e Moçambique estão com dificuldades de chegar ao Tican.

Leia mais

Principais acessos da Ilha estão parcialmente interditados por causa da chuva

Florianópolis registra o maior volume de chuvas do Estado

Leandro Puchalski: Semana continua com tempo instável