Três adultos e um bebê de cerca de três meses morreram em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira no Oeste de SC. Segundo o Corpo de Bombeiros de Campos Novos, que atendeu a ocorrência, a colisão frontal foi registrada na BR-282, em Vargem, por volta das 20h15min. O trecho é conhecido como "Curva da Mortadela".

Um veículo Golf com placas de Chapecó teria invadido a pista contrária em uma curva e bateu de frente contra um caminhão guincho de Campos Novos, conforme o Corpo de Bombeiros. O Golf tinha cinco ocupantes. Quatro morreram no local e um foi encaminhado em estado grave para a Hospital Doutor José Athanásio, em Campos Novos. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos.

