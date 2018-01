Das 17 apostas que dividiram o prêmio de R$ 306,7 milhões da Mega Sena da Virada, três foram feitas no mesmo estabelecimento, conforme informação divulgada pela Caixa Econômica Federal: a Loteria Parelheiros, no bairro de mesmo nome, localizado no extremo-sul da cidade de São Paulo. Cada uma das 17 apostas receberá R$ 18.042.279,04.

Um dos donos da casa de apostas, Leonardo Corrêa, afirmou ao G1 que a lotérica nunca havia ganhado qualquer Mega Sena.

— Jamais ganhamos um prêmio grande e logo de uma vez saem três. Começamos o ano bem, vai dar sorte — afirmou.

Ele contou que pretende estender um cartaz na fachada do estabelecimento.

Há, ainda, um ganhador em outra lotérica de São Paulo –capital, dois em Guarulhos (SP), um em Prado (BA), um em Uruçuca (BA), um em Cruz das Almas (BA), um em São João do Triunfo (PR), um em Rio Azul (PR, em bolão de cinco cotas); um em Carmo do Cajuru (MG), um em Contagem (MG), um em Rio de Janeiro – capital, um em Seropédica (RJ), um em Belém (PA, em bolão de 22 cotas) e um em Brusque (SC).