O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nesta terça-feira (9) as especulações sobre a potencial candidatura à Casa Branca da apresentadora Oprah Winfrey em 2020, dizendo que provavelmente ela não se candidatará, mas que, se for o caso, ele vencerá.

"Vencerei Oprah", disse Trump sobre a atriz indicada ao Oscar, bem sucedida produtora e rainha indiscutível da televisão americana.

"Eu gosto de Oprah", disse o presidente. "Eu a conheço muito bem. Não acho que ela concorrerá", acrescentou.

Trump menciona regularmente os "sete anos" que lhe restam no poder, e sua equipe não oculta seu desejo de se apresentar à reeleição em 2020.

O discurso entusiasmado de Winfrey na cerimônia de entrega do Globo de Ouro, no domingo, gerou especulações de que o bilionária rainha do talk-show teria ambições à Casa Branca.

Alguns democratas - ainda se recuperando do choque pela vitória de Trump em 2016 - abraçaram a ideia de ter seu próprio sua própria celebridade na presidência.

No entanto, não há indícios de que Oprah, aos 63 anos, queira assumir o mais alto cargo dos Estados Unidos.

"Eu não acho que à essa altura ela realmente esteja considerando isso", disse a melhor amiga Gayle King, que também é uma personalidade da TV americana.

* AFP