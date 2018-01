O presidente americano, Donald Trump, pediu para o Congresso um acordo para regularizar milhares de imigrantes em situação irregular que chegaram ao país ainda crianças, mas continuou inflexível sobre o principal atrito com a oposição: a construção de um muro na fronteira com o México.

"Essa deveria ser uma lei de amor", disse Trump em uma reunião na Casa Branca com legisladores governistas e opositores, que excepcionalmente pôde ser acompanhada por jornalistas por quase uma hora.

"Acho que se pode fazer muito rapidamente", disse, lamentando o grau de "animosidade e ódio" entre democratas e republicanos que contaminou a vida política americana durante vários anos.

Em setembro, Trump revogou o programa Daca, criado em 2012 por seu antecessor Barack Obama, que deu estatuto legal temporário a cerca de 690 mil jovens sem documentos, a maioria deles latinos.

O Congresso agora tem até março para chegar a uma deliberação definitiva para essa população.

O mandatário pediu "uma solução permanente" para os chamados "dreamers" e destacou que a "segurança fronteiriça" é um dos componentes essenciais de qualquer legislação sobre o assunto.

Trump pediu durante muito tempo ao Congresso fundos para levantar o muro no sul do país, uma promessa marcante de sua campanha.

"Precisamos de um muro", disse, durante a longa conversa com os legisladores. Apesar de ter esclarecido que não é necessário que se estenda por toda a fronteira porque já existem obstáculos naturais, como rios e montanhas, não deu nenhuma estimativa sobre o tamanho esperado.

Trump voltou a exigir o fim do que chama de "imigração em cadeia", a reunificação familiar, e da loteria anual do "green card".

"Gostaria de acrescentar a palavra 'mérito' em qualquer lei que seja apresentada. Posso dizer que isso é o que os americanos querem", disse.

No animado debate, Trump sugeriu um acordo de dois passos: primeiro, uma lei que contemple os jovens do Daca e a segurança nas fronteiras; em seguida, uma reforma mais ampla do sistema de imigração completo.

