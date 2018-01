As sanções e pressões adicionais começaram a ter um grande impacto sobre a Coreia do Norte, a ponto de seu governo parecer abrir-se para um diálogo com a Coreia do Sul, afirmou nesta terça-feira o presidente Donald Trump.

"Os soldados fogem perigosamente para a Coreia do Sul. O Homem do Foguete (o líder norte-coreano Kim Jong un) agora quer falar com a Coreia do Sul, pela primeira vez. Pode ser uma boa notícia, ou talvez não. Veremos em breve!", assinalou o presidente em seu Twitter.

* AFP