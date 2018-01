O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manterá uma reunião com a primeira-ministra britânica, Theresa May, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, informou nesta sexta-feira a Casa Branca.

No encontro com May, o líder americano pretende "fortalecer ainda mais a relação especial" com o Reino Unido.

Trump cancelou recentemente uma visita oficial a Londres.

* AFP