Um rapaz de 21 anos morreu na madrugada deste sábado em Blumenau após ser atingido por um tiro na cabeça. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta da 1h no Garcia.

Segundo a PM, as viaturas foram a Rua Mario Schmidt após denúncias de que uma pessoa estava pedindo por socorro. No local os policiais encontraram o jovem de 21 anos já sem vida, com um tiro na região da cabeça. Outro homem, de 27 anos, também estava ferido por tiros no tórax e na cabeça.

A vítima ferida foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados para registrar o caso. Ainda não há informações sobre os suspeitos do crime.

