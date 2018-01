O Partido dos Socialistas Europeus (PES, na sigla em inglês), que congrega várias legendas de orientação centro-esquerdista em diferentes países da Europa e de outras regiões e é um dos grupos que compõem o Parlamento Europeu, manifestou nesta segunda-feira, 22, "crescente preocupação" com o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça no Brasil, que acontece nesta quarta-feira, 24.

"Há uma crescente preocupação no PES em relação a sinais de interferência política no julgamento do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva", afirma o partido em nota. "O PES espera que a Corte Federal de Apelações (no caso, o TRF-4) descarte as evidências já comprometidas. Qualquer decisão diferente disso confirmaria nossos piores temores sobre a politização da Justiça no Brasil."

O presidente do partido, Sergei Stanishev, lembrou de episódios controversos ocorridos durante a investigação contra Lula. "Quando gravações policiais são divulgadas pela mídia no meio de uma investigação e quando o próprio juiz do caso tem se posicionado publicamente contra Lula da Silva, isso obviamente coloca em dúvida a lei e a separação dos poderes", aponta Stanishev.

O PES ressalta que está "monitorando de perto" o julgamento de Lula e diz "estar pronto para conscientizar o público de qualquer violação do direito a julgamento imparcial ou violação da lei".