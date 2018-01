O Uruguai encerrou 2017 com inflação de 6,55%, após uma variação negativa do Índice de Preços ao Consumidor de 0,31% em dezembro ante o mês anterior, informou nesta quinta-feira (4) o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em 2016, a inflação no país foi de 8,10%. Em dezembro, também tinha sido registrada uma retração do IPC, então de 0,55%.

No último mês do ano, a variação mais notória para baixo foi no setor imobiliário, que caiu 5,37%. A alta mais proeminente em dezembro foi em Restaurantes e Hotéis.

A partir desta semana, o governo determinou uma alta das tarifas de serviços públicos (eletricidade, água, telefone) e dos combustíveis, como nos últimos anos.

O aumento mais notório é o do preço da gasolina. O combustível subiu 9,8%, a 1,73 dólar o litro, e se mantém entre os preços mais altos do mundo.

O Uruguai é importador líquido de petróleo, e sua petroleira estatal, a ANCAP, tem o monopólio do refino e da distribuição.

O governo também voltou a aumentar o imposto pago por consumidores de tabaco, uma ação da luta antitabagista liderada pelo presidente Tabaré Vázquez.

A inflação de 2017 está dentro da faixa da meta oficial, de 3% a 7%.

* AFP