O aumento nas vendas de veículos zero quilômetro em 2017, o desempenho recente das concessionárias do Vale do Itajaí e o cenário de melhora gradativa da economia para este ano dão um tom otimista à projeção do mercado para 2018. Com o termômetro colocado nos últimos meses e baseada em dados estaduais, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores em Santa Catarina (Fenabrave-SC) aponta crescimento de 18% a 20% nos novos emplacamentos na região neste ano, número que deve ser alavancado, em especial, por Blumenau e Itajaí.

A projeção é do ex-presidente estadual e atual diretor regional da Fenabrave-SC no Vale, Ademir Saorin. O empresário avalia que a confiança para este ano é o que reflete o aumento de veículos na região e cita as recentes encomendas de empresas a concessionárias para renovação de frota como uma prévia do horizonte para os meses que virão pela frente. O hábito do consumidor em trocar de automóvel e o empurrão dado principalmente pela venda de carros e caminhões novos é o que empolga o setor.

– Será um ano bem melhor que 2017 e imagino esse aumento de 18% a 20% sendo realista, não otimista. Se for com otimismo dá até para projetar algo maior. As empresas estão comprando mais, trocando carros – avalia Saorin.

Quanto a Blumenau, há uma melhor projeção não só quanto a emplacamento, mas também referente ao faturamento das concessionárias – que são recortes distintos no cenário econômico. Como a cidade é a única de Santa Catarina a ter todas as principais marcas – desde as velhas conhecidas como Volkswagen, Fiat, Chevrolet, até as premium como Audi, BMW e Jaguar –, acaba trazendo potenciais consumidores de outras regiões. Saorin conta que esse impacto também tem relevância.

– É um faturamento que vem para as empresas da cidade, porém, que não gera um emplacamento necessariamente na região. A gente que trabalha no ramo percebe que há pessoas vindo principalmente do Oeste e até do Sul do Estado e interior do Paraná para comprar veículos aqui na região – explica o dirigente da Fenabrave-SC.

No Vale, o aumento nas vendas de veículos novos em 2017 foi de 11,19% no comparativo com 2016, conforme dados publicados na última sexta-feira. O número é maior do que o de Santa Catarina, que registrou crescimento de 8,96%. Já quando se fala especificamente de carros, o gráfico é ainda mais positivo: 12,48% da região, contra 9,69% no Estado, chegando a 26.889 automóveis zero km vendidos nos últimos 12 meses. O empresário Alceu Peixer, da Breitkopf, avalia que esse cenário confirma um gráfico ascendente do mercado:

– Não chega perto de 2012, quando foram vendidos 3,7 milhões de veículos, mas demonstra uma recuperação e a gente percebe isso. O mercado está apostando neste ano e acreditando no aumento, principalmente com a retomada de confiança, concessão de crédito e diminuição dos juros.

Foto:

Especialista prega cautela na projeção para este ano

O economista e professor da Furb, Nazareno Schmoeller, é mais ponderado quando se refere ao crescimento previsto para 2018. Segundo ele, uma elevação nesse patamar pode ser uma euforia um tanto exagerada.

– Estão otimistas demais. Embora tenha havido uma pequena recuperação em 2017, a economia não está tão robusta como se imagina para que haja um fôlego tão grande para este crescimento – argumenta Schmoeller.

::: Leia mais notícias de Blumenau