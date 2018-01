O grupo do Vem Pra Rua caminhou até o Hotel Sheraton em Porto Alegre. Os manifestantes ficaram 15 minutos na frente do hotel, cantaram o Hino Nacional e voltaram para encerrar o ato no Parque dos Moinhos, o Parcão. Segundo eles, "é lá [no Sheraton] que a cúpula petista está hospedada".

No Parcão, nenhuma ocorrência foi registrada e apenas um carro de polícia fazia a segurança dos presentes. Eles convocaram para esta quarta-feira, 24, o "CarnaLula", na capital gaúcha.