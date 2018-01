O Movimento Vem pra Rua vai promover ‘Ato em Defesa da Justiça’ no próximo dia 23, um dia antes do julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal da Lava Jato. Haverá manifestações simultâneas em diversas cidades, previstas para ter início às 18h.

"A confirmação da condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo TRF-4, no dia 24 de janeiro, será o maior símbolo do fim da impunidade no Brasil", afirma o Vem pra Rua, em nota pública.

Para a entidade, uma eventual confirmação da sentença condenatória do petista vai atestar ‘que a Justiça no país, de fato, funciona igualmente para todos, independentemente de cargo, influência, poder ou dinheiro’.

Lula foi condenado em julho de 2017 pelo juiz Sérgio Moro.

Em uma sentença para a História, Moro impôs ao petista uma pena de 9 anos e seis meses de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do famoso triplex do Guarujá.

O ex-presidente nega ter recebido R$ 3,7 milhões em propinas da OAS na forma de obras de melhorias do imóvel do litoral paulista.

Inconformada com a sentença de Moro, a defesa de Lula recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4), a Corte de apelação da Operação Lava Jato.

A força-tarefa do Ministério Público Federal também recorreu e pede uma pena ainda maior para o ex-presidente.

No próximo dia 24, o TRF4 põe em pauta o julgamento de Lula, sob grande expectativa.

Três desembargadores da Oitava Turma vão dar o veredicto. O relator é o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, que tem mantido - e até ampliado as punições - as sentenças da primeira instância, da lavra de Moro.

O voto de Gebran Neto já está pronto, mas sua decisão só será conhecida no dia 24. Os outros magistrados podem interromper o julgamento com pedido de vista.

Ao divulgar o ‘Ato em defesa da Justiça’, o Vem pra Rua assinalou que a chamada se dá ’em linha com seu histórico de lutas em nome da sociedade civil’.

"O Vem Pra Rua convoca mais uma vez a sociedade brasileira para ir às ruas na defesa da Justiça."

O movimento afirma que ‘é a favor da democracia, da ética na política e de um Estado eficiente e desinchado’.

"É contra qualquer tipo de violência, condena todos os tipos de extremismo (separatismo, intervenção militar, golpe de Estado), e não compactua com governos autoritários. Não está associado nem é patrocinado por nenhum partido político e trabalha por um Brasil ético, justo, próspero e com oportunidades iguais para todos."

A lista de cidades onde o Vem pra Rua vai promover ‘Ato em defesa da Justiça’ no dia 23 será divulgada brevemente pelos organizadores do movimento.

Em São Paulo, a concentração será na avenida Paulista, 1842, em frente à sede do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3).