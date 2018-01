O "transtorno do jogo" (gaming disorder) será reconhecido em breve como uma doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS), anunciou nesta sexta-feira em Genebra um porta-voz da agência da ONU.

Os riscos de vício relacionados com esse "transtorno" serão adicionados à 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças (CID), que será publicada em junho, indicou o porta-voz Tarik Jasarevic em um encontro com a imprensa.

Este manual, editado pela OMS, é baseado em conclusões de especialistas em saúde do mundo inteiro.

A definição do "gaming disorder" é "um comportamento relacionado com os jogos eletrônicos pela internet e fora da rede que se caracteriza por uma perda de controle do jogo, uma prioridade cada vez maior dada ao jogo em relação a outras atividades, até o ponto em que ele predomina sobre outros centros de interesse", indicou Jasarevic.

Entre os sintomas figura "a continuação e o aumento da atividade apesar do aparecimento de consequências negativas".

Segundo os especialistas da OMS, um indivíduo deve mostrar um vício anormal ao jogo durante meses antes de ser diagnosticado como afetado pelo transtorno, que será classificado como "comportamento viciante", acrescentou o porta-voz.

Mas ressaltou que é prematuro especular sobre a amplitude do problema, e acrescentou que "há pessoas que pedem ajuda", de modo que o reconhecimento formal de sua condição ajudará a desencadear novas pesquisas e novos recursos para combater o problema.

