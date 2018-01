Os bairros Ratones e Campeche, no norte e sul da Ilha, foram os mais afetados pela chuva que caiu principalmente durante a madrugada desta quinta-feira em Florianópolis. No primeiro, três pontes ficaram destruídas, cortando a principal via do bairro ao meio. Já no segundo, o principal problema foram os alagamentos, que causaram prejuízos em diversas residências. Assista no vídeo os danos causados pela chuva:

Leia mais:

Chuva causa estragos e deixa pessoas desalojadas em SC

Prefeitura de Florianópolis abre seis pontos de coleta de doações