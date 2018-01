Pelo menos 20.000 pessoas se manifestaram neste sábado em Viena contra a coalizão de direita e extrema direita, no poder há quase um mês na Áustria, criticada por suas posições acerca da imigração e seu programa social.

Segundo a polícia, cerca de 20 mil manifestantes responderam à convocação do chamado "comitê do ano novo" e reuniram um grande bloco no centro da cidade.

Os organizadores previam a presença de 10 mil pessoas, mas estimam que tenham comparecido entre 25 mil e 50 mil.

Sebastian Kurz, de 31 anos (conservador), venceu as eleições de 15 de outubro e formou o governo em meados de dezembro com a extrema direita do Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), que ganhou seis ministérios-chave. Seu líder, Heinz-Christian Strache, tornou-se vice-chanceler.

"O que temo é que esse tipo de governo se banalize, vire a nova regra", disse à AFP Christa, uma manifestante de 55 anos.

Tobias Grettica, um alemão de 47 anos, disse estar "inquieto com o avanço do nacionalismo em todas as partes, não apenas na Áustria".

Essa é a primeira grande manifestação contra o novo governo. Ela foi convocada por organizações de esquerda e antirracistas.

Anna, de 23 anos, disse protestar contra "um governo que quer dividir a sociedade, minar os direitos das mulheres e desvalorizar a solidariedade".

* AFP