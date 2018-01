Uma tentativa de assalto a um posto de combustível na BR-101, em São José, na Grande Florianópolis, quase acabou em tragédia. A Polícia Militar informa que dois homens em uma moto chegaram ao posto por volta das 4h30 deste domingo (14). Um dos criminosos foi até a conveniência, mas foi surpreendido pelo segurança do local. Houve troca de tiros. Um dos disparos acertou o colete balístico do vigilante, que não se feriu. Os assaltantes fugiram sem levar nada.

Segundo um funcionário, que preferiu não divulgar o nome, o crime foi rápido. Dois homens em uma CG vermelha pararam no posto e o carona desceu. Ele foi até a conveniência e, ainda na porta, viu o vigilante a atirou. De acordo com o funcionário, foram três disparos, sendo que um atingiu o abdômen do vigia. A sorte é que ele estava usando colete e não se feriu.

O segurança revidou e também atirou contra o assaltante. A princípio o criminoso não foi atingido. Eles fugiram em seguida e não levaram nada. Ainda de acordo com o funcionário, o posto, que fica no bairro Picadas do Sul, funciona 24 horas. No momento do crime havia quatro funcionários e aproximadamente quatro clientes no local.

Até a manhã deste sábado, ninguém tinha sido preso. As imagens de segurança do posto serão entregues à Polícia Civil para investigação.

