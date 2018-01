A maior fabricante automobilística do mundo, a Volkswagen anunciou nesta quinta-feira (4) que vai trabalhar com a Aurora, empresa do Vale do Silício, para criar carros autônomos, na esperança de levar frotas de táxis sem motoristas às ruas em 2021.

"Com a Aurora, a Volkswagen ganha acesso a uma equipe experiente e líder global em software e hardware para veículos sem motoristas", anunciou o grupo baseado em Wolfsburg em nota.

Fundada por ex-diretores de condução autônoma da Google, da Tesla e da Uber, a Aurora produz tecnologia que já foi testada em SUVs da Audi, subsidiária da Volkswagen, com "bons resultados", segundo o jornal de negócios alemão Handelsblatt.

Como outras empresas do setor de condução autônoma, a Aurora - elogiada pela bíblia do Vale do Silício, a revista Wired - buscava uma fabricante sólida para tornar reais suas ambições de tecnologia de ponta.

As dificuldades para novatos no setor automobilístico ficaram claras pela Tesla, que não conseguiu cumprir a meta de produção carro elétrico Model 3.

"Nossa prioridade na Aurora é tornar veículos autônomos uma realidade. Nós sabemos que vamos chegar lá mais cedo se fecharmos uma parceria", disse o CEO Chris Urmson, ex-Google.

* AFP