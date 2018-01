Wall Street fechou nesta terça-feira com o Dow Jones em baixa, mas o Nasdaq e o S&P 500 marcaram recordes.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,01%, a 26.210,81 unidades, o Nasdaq teve alta de 0,71%, a 7.460,29 unidades, e o S&P 500 avançou 0,22%, a 2.839,26.

Em conjunto, "os resultados continuam bons e o mercado continua a aproveitar", comentou Peter Cardillo, do First Standard Financial.

O desempenho da Netflix no quarto trimestre foi especialmente bem recebido e as ações aumentaram 9,98%.

Já os resultados ou comentários de algumas empresas do Dow, entre elas Johnson & Johnson (-4,26%) e Procter & Gamble (-3,09), decepcionaram o mercado.

O mercado de títulos teve alta. O rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu a 2,615%, contra 2,650% de segunda-feira, e o dos bônus a 30 anos recuou a 2,839%, ante 2,913% da véspera.

* AFP