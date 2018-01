A fabricante japonesa Yamaha apresentou no salão eletrônico CES de Las Vegas a moto do futuro, cujo principal objetivo será interagir com o piloto para garantir sua segurança.

Este protótipo de moto elétrica foi exibido durante uma demonstração de sua capacidade para se manter de pé enquanto um de seus designers, Kinji Asamura, tentava fazê-la cair.

"A motocicleta é do passado, a 'Motoroid' é o futuro", assegurou à AFP o porta-voz da Yamaha, John Boreland, durante a maior exposição tecnológica do mundo.

"O objetivo é ver quais lições podemos aprender para conectar mais eficazmente a máquina ao ser humano", destacou.

A Yamaha ainda não testou seu protótipo com um piloto humano. Por enquanto, fez testes com um robô capaz de dirigir uma moto a mais de 200 km/h.

Mas as conclusões tiradas permitem estabelecer que "os seres humanos reagem muito mais rápido", destacou o porta-voz da fabricante japonesa.

A "Motoroid" também vela pela segurança de seu piloto. Pequenas asas instaladas na parte de trás do assento foram projetadas para proteger o motorista quando aumenta a velocidade, para que se assegure estar em uma boa posição e confiante a nível psicológico, explicou Boreland.

"Em algum momento, tudo irá se misturar e você será parte da moto e a moto tomará as decisões por você", afirmou.

* AFP